У Києві лось потрапив під колеса авто

У Голосіївському районі Києва лось вибіг на проїзну частину, де його насмерть збив автомобіль.

Про це інформує Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

Зазначається, що 20 серпня близько 6-ї години ранку патрульні поліцейські отримали кілька викликів з приводу тварини на проїзній частині. Автопатруль почав пошуки та помітив лося на вулиці Грінченка. Кілька екіпажів прибули на допомогу та зуміли зігнати тварину на зелену зону й утримувати його там.

Зі свого боку, патрульні негайно повідомили відповідні служби та чекали на допомогу спеціалістів.

Уточнюється, що ситуацію ускладнювало те, що приблизна вага лося становила 500 кг, і, окрім того, тварина була дуже ляклива.

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«Трагедії уникнути не вдалося: потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo. На жаль, у результаті ДТП велична тварина загинула», - поінформували патрульні.