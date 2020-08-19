У столиці патрульне авто зіштовхнулося з мотоциклом

У столиці авто патрульних поліцейських зіштовхнулося з мотоциклом, водія останнього шпиталізували.

Про це інформує Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні близько опівночі, автопатруль перетинав перехрестя вулиць Бальзака та Драйзера на заборонний сигнал світлофора. Відступаючи від правил дорожнього руху, патрульні поспішали на терміновий виклик та завчасно увімкнули синьо-червоні проблискові маячки та сирену. Водночас на перехрестя виїхав мотоцикл Yamaha. Відбулося зіткнення, у результаті якого водій мотоциклу травмувався та був шпиталізований», - йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. За цим фактом управління патрульної поліції проводить службове розслідування.

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Як повідомлялося, у селищі Пісочин під Харковом 17 серпня у ДТП постраждала військова медсестра: її з немовлям у візку легковий автомобіль збив на пішохідному переході.

Фото: Київ Оперативний