Десятинний провулок у Києві став пішохідним

З 19 серпня заїжджати автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено – від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"Таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці", - йдеться у повідомленні.

У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там свій транспорт.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного, попри рішення суду.

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

Фото: kyivcity.gov.ua