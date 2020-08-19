Десятинний провулок у Києві став пішохідним

Десятинний провулок у Києві став пішохідним

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Укрінформ
З 19 серпня заїжджати автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено – від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"Таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці", - йдеться у повідомленні.

У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там свій транспорт.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного, попри рішення суду.

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

Фото: kyivcity.gov.ua

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