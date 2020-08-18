Кличко перевірив готовність столичної школи до 1 вересня

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив навчальний заклад Києва на відповідність правилам роботи в умовах карантину.

Як передає Укрінформ, відповідне відео Кличко опублікував у Фейсбуці.

"Сьогодні відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони і для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками. Також у гімназії є ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків - у випадку підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що на всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі безконтактних термометрів.

За словами столичного очільника, школи готові до нового навчального року.

"Разом з тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

У Києві вже 10730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 88 нових.