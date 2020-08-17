У Києві завтра перекриють вулицю - зніматимуть фільм із Ван Даммом

У Києві 18 серпня з 05:00 до 14:00 відбуватимуться зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» з перекриттям вулиці Гоголівської та обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на розпорядження № 1168.

"Зйомки триватимуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської)",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні на деяких вулицях Києва обмежуватимуть рух транспорту в зв’язку зі зйомками фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дамма.