У Києві до 20 серпня обмежать рух Шулявським мостом

У Києві з 14 до 20 серпня частково обмежать рух транспорту на Шулявському шляхопроводі.

Як передає Укрінформ, про це поінформували у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", повідомляє пресслужба КМДА.

"На шляхопроводі розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді та на підходах з боку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка", - йдеться у повідомленні.

Завершення робіт із влаштування асфальтобетонного покриття та нанесення дорожньої розмітки заплановано на 20 серпня.

На час виконання робіт із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня буде відбуватися часткове обмеження руху транспорту.

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Як повідомлялося, у Києві із 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу. Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід, здійснюють благоустрій прилеглої території.

Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію.