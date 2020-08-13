На скандальній забудові у Києві сталася сутичка між поліцією та місцевими мешканцями

Пізно ввечері у середу, 12 серпня, у Києві біля будівництва на вулиці Гарматній сталася сутичка між активістами з-поміж місцевих мешканців та поліцією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сутичка сталася на вулиці Гарматній (Солом'янський район) біля забудови стадіону поруч із будинком культури «Росток» між місцевими активістами – противниками забудови та поліцією.

Як пояснив керівник поліцейського патруля, їх викликали сюди, повідомивши про вибухи та постріли. На момент приїзду патрульних біля забудови було тихо.

Пізніше через дірку в паркані на огороджену територію зайшов чоловік. Він назвався місцевим мешканцем і пояснив: прийшов подивитися, що відбувається на території стадіону, біля якого прожив усе життя. Охоронці разом із патрульними почали виштовхувати чоловіка за огорожу, та він упав у яму й почав голосно кричати. На крики зібралися місцеві мешканці, й невдовзі спалахнула сутичка з поліцією. Тим часом згаданого чоловіка затримали та відвезли до відділку.

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Під час сутички від дій одного із поліцейських постраждав кореспондент агентства, хоча встиг голосно декілька разів назвати свою посаду. При цьому поліцейський відмовився назватися журналісту.

Як повідомлялося, скандальна забудова по вулиці Гарматній розпочалася 8 липня 2020 року – навколо скверу поставили огорожу і вирубали дерева. Будівництво викликало активний спротив мешканців, оскільки на цій території розташований стадіон «Росток». Проте уранці 5 серпня огородили і футбольне поле.

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Згідно з інформацією з офіційного порталу Києва, 7 серпня 2020 року будівельні роботи було призупинено. Як повідомив у Фейсбуку директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба - «через низку питань до власників ділянки». Він написав, що для визначення точних меж забудови буде залучено профільних фахівців Департаменту земельних ресурсів. А також готується лист-звернення щодо цієї забудови до Державної архітектурно-будівельної інспекції. За словами керівника департаменту «до вирішення принципових питань жодних дій з боку забудовника відбуватись не має».

Також від 7 серпня була призупинена дія контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку зі встановленням тимчасової огорожі навколо будівництва.