Прокуратура оскаржує будівництво в історичному ареалі Києва

Столична прокуратура оскаржує рішення про скасування містобудівних обмежень в історичному ареалі міста на Печерську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва оскаржено в апеляційному порядку рішення окружного адміністративного суду міста Києва, яким скасовано положення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах історичного ареалу міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, земельна ділянка по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі міста Києва, на якій компанія-забудовник планує звести житлово-адміністративний комплекс, знаходиться в межах центральної планувальної зони міста та історичного ареалу столиці із обмеженням гранично допустимої висоти об’єкта будівництва.

Не погоджуючись із цим, компанія-забудовник звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про скасування обмежень, які стосуються отримання відповідних погоджень спеціального уповноваженого органу охорони культурної спадщини.

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Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов забудовника.

Прокуратурою міста Києва з метою захисту інтересів держави у сфері захисту культурної спадщини оскаржено вказане рішення суду шляхом внесення апеляційної скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.