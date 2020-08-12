У Києві через аварію знижують тиск води у кранах – список вулиць

У Києві через аварію на водогоні на деяких вулицях можливі проблеми з тиском та показниками води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Київводоканал.

"Працівники ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснюють ліквідацію аварійної ситуації, що сталася на водоводі діаметром 1000 мм. Тимчасово буде понижено тиск у мережі, а показники питної води будуть погіршеними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до зони пониження тиску потрапляють будинки за адресами: вул.Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородської; вул.Вікентія Хвойки від вул. Кирилівської до вул. Дегтяренка; вул.Тульчинська; вул.Дмитрівська; вул.Олексія Терьохіна; вул.Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна; вул.Олени Теліги та Реп’яхів Яр – до лікарні ім. Павлова; вул.Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13; вул.Захарівська; вул.Рилєєва; вул.Копилівська; пров. Рилєєва; пров.Артезіанський; пров.Цукровий; вул.Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського; вул.Бондарська;

А також вул.Розважівська; пров.Подільський; вул.Волховська; вул.Садовського; пров.Бондарський; пров.Садовського; вул.Куренівська; вул.Семена Скляренка; вул.Ливарська; просп.Степана Бандери від вул. Куренівської до вул. Олени Теліги.

Як повідомляється, орієнтовний час виконання робіт – 2-3 години.