У Києві відкрили оновлений парк "Партизанської слави" з пішохідним фонтаном

У столиці відкрили після капремонту парк Партизанської слави у Дарницькому районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у Фейсбуці.

"Це парк на Харківському масиві, біля Позняків та Осокорків, де щільна житлова забудова, інтенсивний трафік. Парку 40 років, і це - чи не наймасштабніший ремонт. Крім обов’язкових елементів благоустрою – нового освітлення, громадської вбиральні, бювету, дитячого майданчика, парк має дві особливості – оглядовий майданчик біля озера, а також світловий пішохідний фонтан. Висота деяких арок сягає майже 8 метрів", - розповів він.

Чиновник додав, що у вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників загальною потужністю 3600 Вт, які відтворюють 16,7 млн. відтінків.

Як повідомлялось, до Дня Незалежності у столиці заплановано відкрити першу чергу ще одного парку в Дарницькому районі – фітнес-парку біля озера Лебедине.

Також нещодавно розпочато капремонт парку «Радунка» у Дніпровському районі. Заплановано оновити частину парку вздовж вул. Райдужної.

Цьогоріч уже було відкрито другу чергу парку з водними об’єктами на Троєщині і розпочато роботи з розчищення третьої водойми та території довкола неї. Було завершено озеленення у парку «Куренівський» у Подільському району та відкрито першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі.