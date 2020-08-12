Пасажиропотік аеропорту "Київ" упав майже на 70%

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського за січень-липень цього року впав на 69,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє аеропорт "Київ" у Фейсбуці.

"Всього з початку 2020 року, за січень-липень, Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 483,9 тис. пасажирів, що на 69,6% менше, ніж у січні-липні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 476,7 тис., на внутрішніх рейсах – 7,2 тис. пасажирів", - повідомляє пресслужба аеропорту.

Зазначається, що кількість рейсів у січні-липні 2020 року склала 7 155 на приліт і виліт, що на 57,9% менше аналогічного періоду 2019 р., з них міжнародних рейсів – 5 708, внутрішніх – 1 447.

Найпопулярніші міжнародні напрямки з початку 2020 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Меммінген (Німеччина), Таллінн (Естонія), Лондон (Великобританія), Будапешт (Угорщина); внутрішні - Запоріжжя, Одеса, Львів.

Крім того, в аеропорту повідомляють, що за липень 2020 року пасажиропотік становив 52,4 тис. пасажирів, що на 79,7% менше, ніж у липні 2019.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна відновила міжнародні авіарейси.