Береза йде у мери Києва

Колишній народний депутат Борислав Береза має намір балотуватися на посаду Київського міського голови.

Як повідомляє Укрінформ, про це політик повідомив у себе на сторінці у Фейсбуці.

"Я прийняв рішення йти у мери Києва й вести команду своєї "ЕкоПартії" у Київраду. В наших лавах - професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, й рішучі політики спроможні втілити її у життя", - написав він.

Борислав Береза у 2015 році вже балотувався на посаду міського голови Києва і вийшов у другий тур разом з Віталієм Кличко. Тоді за Березу проголосували 8,84% киян, за Кличка — 40,57%.

Береза був народним депутатом восьмого скликання, позафракційний.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.