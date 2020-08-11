Хвора на сказ кішка вкусила чоловіка у Києві

У Києві зафіксовано випадок сказу в безпритульної кішки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві у Фейсбуці.

"За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 7 серпня до відділу по боротьбі зі сказом тварин доставили труп кішки. Необхідні лабораторні дослідження виявили характерне для сказу тварин свічення", - йдеться у повідомленні.

Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча–Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. Вона пала 7 серпня, але напередодні вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування в одній зі столичних лікарень.

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На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради визначили першочергові необхідні заходи, щоб не допустити поширення сказу.

"Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки). Через це необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин, а також тих, що проживають поряд", - йдеться у повідомленні.

Профілактичні рекомендації – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі укусу чи ослинення слід негайно звертатися за меддопомогою.