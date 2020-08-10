У Києві за добу – 66 заражень коронавірусом

У Києві вже 9564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 66 зафіксовано за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей. На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 40 жінок віком від 19 до 81 років, і двоє дівчаток — 2 та 15 років. А також 23 чоловіка віком від 22 до 78 років. Та один хлопчик чотирьох років.

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За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.