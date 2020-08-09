У центрі Києва вилучили вибухівку

На столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій.

Про це повідомляє поліція Києва у Фейсбук.

За даними правоохоронців, вранці у неділю, 9 серпня, надійшло повідомлення про виявлення біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській предмета, схожого на вибухівку.

«Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Фото: ​поліція Києва