Вибухи у Києві: підозрюваних арештували без права на заставу

Підозрюваних у вчиненні терористичних актів у Києві заарештовано на 2 місяці без права на заставу.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

“За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду підозрювані перебуватимуть під вартою до 19 вересня включно.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, 27 липня у ході спецоперації правоохоронці затримали двох жителів міста Києва 1960 та 1961 років народження за підозрою у причетності, зокрема, до організації вибухів біля станцій метро «Шулявська» та «Мінська», а також у житловому будинку на Подолі.

За даними СБУ, після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили у дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

Фото: пресслужба столичної прокуратури