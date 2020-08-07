Де зафіксували нові спалахи коронавірусу: брифінг Кличка

Де зафіксували нові спалахи коронавірусу: брифінг Кличка

Відео
Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

  • На скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці
  • Де зафіксували нові спалахи коронавірусу
  • Про перевірку закладів громадського харчування та розважальних закладів у Києві
  • На якому етапі будівництво метро на Виноградар
  • Про реконструкцію столичних шкіл та садочків
  • Про продовження реконструкції в столичному зоопарку

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-