Де зафіксували нові спалахи коронавірусу: брифінг Кличка
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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- На скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці
- Де зафіксували нові спалахи коронавірусу
- Про перевірку закладів громадського харчування та розважальних закладів у Києві
- На якому етапі будівництво метро на Виноградар
- Про реконструкцію столичних шкіл та садочків
- Про продовження реконструкції в столичному зоопарку