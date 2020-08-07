Столиця повністю забезпечена сіллю й піском до зимового сезону - КМДА

Київ повною мірою забезпечений сіллю й піском для обробки доріг протягом наступного зимового сезону.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає Укрінформ.

«Завдяки теплій зимі 2019-2020 років є значна економія посипальних матеріалів. Так, залишки становлять 84,2 тис. тонн (сіль технічна 44,6 тис. тонн, пісок 32,5 тис. тонн, піщано-соляна суміш 7,1 тис. тонн)», - повідомляє КМДА з посиланням на Київавтодор.

Ці матеріали використовуватимуть наступного осінньо-зимового періоду.

Згідно з нормативами, для зимового утримання підприємства КК «Київавтодор» забезпечені на середину літа майже на 94%.

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У корпорації зазначили, що така економія дала можливість перерозподілити фінанси. Кошти використали для збільшення обсягів поточного ремонту дорожнього покриття площею понад 123,5 тис. кв. м, установлення антипаркувальних стовпчиків тощо.

Фото: kyivcity.gov.ua