У Києві дві BMW зіткнулися в лоб – троє людей загинули на місці

У Києві у ДТП за участі двох автомобілів BMW загинуло дві дівчини і чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві у Фейсбук.

Зазначається, що 6 серпня о 16:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра.

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Рятувальники встановили, що ДТП сталося за участі двох автомобілів BMW. У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р.н. Два чоловіка 1997 та 1999 р.н. опинилися заблокованими в автомобілі. Рятувальниками за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту було деблоковано постраждалих з автомобіля та передано бригаді швидкої допомоги.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.