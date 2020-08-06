У Києві відбудеться забіг у пам'ять загиблих захисників України

У Києві 26 вересня відбудеться забіг на честь вшанування пам’яті захисників України - “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко на пресконференції в Укрінформі.

“29 серпня указом Президента було призначено як День пам'яті захисників України, які загинули за боротьбу і незалежність України. І вкрай важливо наповнити сенсом такі дати, щоб це не були такі речі, які були в Радянському Союзі, що зазвичай обмежувалися покладанням квітів, згадками і таке інше. Ми впевнені, що пам'ять має бути живою”, - сказав Терещенко.

Він зазначив, що проведення даного забігу є проявом поваги та гордості за тих героїв України, які жили поряд з нами. За його словами, таким чином кожна людина може продемонструвати свою повагу та вдячність тим, хто віддав своє життя задля того, щоб інші жили в незалежній Україні.

“Я дуже хочу, щоб якомога більше державних службовців, людей, які керують країною, підтримали цей захід і показали приклад. І щоб для кожного участь у цьому заході стала річчю, якою вони б пишалися цілий рік”, - сказав Терещенко.

Він зазначив, що планувалося провести даний забіг 30 серпня, але через карантинні заходи його довелося перенести на 26 вересня. За його словами, у випадку посилення карантину захід проведуть в онлайн форматі.

Під час пресконференції Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко зазначив, що такі заходи є найефективнішим способом відновлення бійців. За його словами, відновлюючись фізично, людина починає відновлюватися і психологічно.

Свириденко додав, що у майбутньому масштаби забігу мають збільшуватися та кількість охочих у ньому взяти участь має тільки зростати.

Голова ГО “Славетні епохи України” Олег Дурмасенко зазначив, що забіг проводиться не тільки в Києві, а й в інших регіонах України. Він розповів, що цьогоріч у понад десяти обласних центрах також проводитимуть забіг.

Реєстрація на забіг починається 6 серпня. Реєструватися можуть усі бажаючі.

Як повідомлялося, в Україні 29 серпня відзначатимуть День пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Цей пам'ятний день встановив 24 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.