У Харкові відбулася акція "Список Сандармоху" пам’яті жертв сталінського терору
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На акції, яка зібрала кілька десятків представників патріотичних громадських організацій, було зачитано імена 80 людей, які народилися чи жили у Харкові, були заарештовані за надуманими приводами та страчені 1937 року в урочищі Сандармох у Карелії.
У Харкові вшанували пам’ять жертв сталінського терору / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
"Якраз 5 серпня 1937 року за постановою ВКП (б) розпочався так званий великий сталінський терор, у ході якого через зачистки та репресії загинули тисячі людей, у тому числі, наші земляки… Вони загинули, але ми пам'ятаємо їхні імена", - зазначив на заході координатор Харківського Євромайдану, заслужений журналіст України Володимир Чистилін.
Як додала співкоординатор Харківського Євромайдану Вікторія Склярова, "акції пам'яті жертв Сандармоху зараз проходять у більшості країн світу, де є діаспори українців та інших народів, що входили до СРСР… Читання списків жертв Сандармоху проходять у Фінляндії, Норвегії, Ізраїлі, США - по всьому світу".
Під час читання імен жертв Сандармоху до учасників акції-реквієму приєдналися перехожі, у тому числі, молодь.
Як відомо, у листопаді 1937 року в урочищі Сандармох у Карелії (РФ) сталися масові страти в'язнів соловецького тюремного етапу. Нині відомі імена 6241 загиблого.