У Харкові відбулася акція "Список Сандармоху" пам’яті жертв сталінського терору

Акція-реквієм "Список Сандармоху" на шану пам’яті жертв сталінського терору відбулася на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції, яка зібрала кілька десятків представників патріотичних громадських організацій, було зачитано імена 80 людей, які народилися чи жили у Харкові, були заарештовані за надуманими приводами та страчені 1937 року в урочищі Сандармох у Карелії.

У Харкові вшанували пам’ять жертв сталінського терору / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Якраз 5 серпня 1937 року за постановою ВКП (б) розпочався так званий великий сталінський терор, у ході якого через зачистки та репресії загинули тисячі людей, у тому числі, наші земляки… Вони загинули, але ми пам'ятаємо їхні імена", - зазначив на заході координатор Харківського Євромайдану, заслужений журналіст України Володимир Чистилін.

Як додала співкоординатор Харківського Євромайдану Вікторія Склярова, "акції пам'яті жертв Сандармоху зараз проходять у більшості країн світу, де є діаспори українців та інших народів, що входили до СРСР… Читання списків жертв Сандармоху проходять у Фінляндії, Норвегії, Ізраїлі, США - по всьому світу".

Під час читання імен жертв Сандармоху до учасників акції-реквієму приєдналися перехожі, у тому числі, молодь.

Як відомо, у листопаді 1937 року в урочищі Сандармох у Карелії (РФ) сталися масові страти в'язнів соловецького тюремного етапу. Нині відомі імена 6241 загиблого.