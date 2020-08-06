У Києві за добу - 180 хворих на COVID-19

У Києві за минулу добу виявили 180 нових випадків захворювання на COVID-19, і загальна їх кількість сягнула 8992-ох.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще в 180 мешканців. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян", - поінформував Кличко.

За його даними, серед нових хворих - 102 жінки віком від 18 до 82 років, 4 дівчинки віком від 3 до 16 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 рокiв і семеро хлопчиків віком від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

Госпіталізували 22 пацієнти, решта - на самоізоляції, додав Кличко.

Він зауважив, що за минулу добу одужали 49 киян, а загалом коронавірус подолали 3137 мешканців столиці.

Міський голова уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (44), у Солом’янському (26), у Деснянському (22).

На сьогодні в столиці вже 8992 підтверджені випадки захворювання на COVID-19, поінформував він.

Кличко також наголосив, що у разі різкого сплеску захворюваності столиця повертатиметься до суворих обмежень.

"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, станеться це чи ні", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу 1318.

Фото: CTK Photo