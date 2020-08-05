На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку

На одинадцяти пляжах столиці виявили кишкову паличку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві у Фейсбук.

"Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 3 серпня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Чорторий" та "Вербний".

До покращення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку – без купання.

Крім того, зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", запах на пляжі "Галерний", водневий показник – пляжі "Райдуга", "Галерний" та "Вербний" а також виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК5) – пляж "Райдуга".