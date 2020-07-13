Кличко каже, що на київських пляжах краще тільки засмагати

На столичних пляжах не рекомендують купатися через завищені показники вмісту кишкової палички у воді.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендовано. Але засмагати і відпочивати на пляжах можна", - сказав Кличко.

Він зазначив, що така ситуація склалася через сильні дощі, що пройшли в Києві минулого тижня. За його словами, у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички.

Кличко додав, що нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть вже сьогодні.

"І в четвер-п'ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де поки слід утриматися від водних процедур", - наголосив мер Києва.