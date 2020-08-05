У Києві відкрили меморіальну дошку засновнику Театру драми і комедії на лівому березі

У Києві відбулося відкриття меморіальної дошки засновнику Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра - Едуарду Митницькому.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

У столиці відкрили меморіальну дошку Едуарду Митницькому / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

«Вшанування пам’яті великого творця і вчителя, Едуарда Марковича, є, безумовно, важливим і необхідним кроком. Ми щасливі з того, що нам випала можливість не тільки бути знайомими з ним особисто, а і працювати, створювати разом. Він залишив у спадок не лише театр і геніальні режисерські роботи. Він зробив дещо не менш важливе: залишив слід у пам’яті кожного з нас усіх і своїх учнів зокрема», – сказала директор Департаменту культури Діана Попова.

На відкритті також були присутні нинішні керівники Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра – Стас Жирков (директор-художній керівник) та Тамара Трунова (головний режисер), а також учні, колеги, та близькі Едуарда Митницького.

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Едуард Митницький – український театральний режисер, засновник та художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, який очолював його майже 42 роки.

Вистави режисера багато років демонстрували на сценах провідних українських театрів, а також за межами України: у Болгарії, Латвії, Литві, Німеччині, Словаччині, Чехії, Бельгії, Польщі, Туреччині тощо.