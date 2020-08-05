У Києві завершується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара

КК "Київавтодор" упродовж трьох ночей проводитиме роботи з улаштування верхнього шару покриття на проспекті Любомира Гузара.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Зручним проспект Гузара стане і для велосипедистів, адже уздовж магістралі облаштовують велодоріжки. Частину вже заасфальтували. До речі, велодоріжки з’являться з обох сторін проспекту і будуть двобічними", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, фінальний шар покриття облаштовують у напрямку просп. Леся Курбаса.

Відремонтують і всі тротуари. У рамках капітального ремонту на проспекті вже модернізовано систему освітлення – працюють енергоощадні LED-ліхтарі з системою деміювання залежно від часу доби.

"Інтенсивність трафіку на просп. Любомира Гузара досить висока, тому при влаштуванні покриття використовуємо високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20). Це покриття міцне і витримує значні навантаження", – розповів в. о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Він додав, що під час влаштування верхнього шару можливе перекриття руху на деяких кварталах просп. Любомира Гузара.

"Саме для того, щоб мінімізувати незручності для киян, пов’язані з ремонтними роботами, і виконуємо масштабне асфальтування вночі. Це є практикою КК «Київавтодор» упродовж останніх 5 років", – зазначив Федоренко.