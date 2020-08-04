У Києві 6-14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух

У Києві з 20:00 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

"На Либідській площі дорожники розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між б-ром Дружби Народів і вул. Джона Маккейна", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у ніч проти 7 серпня розпочнуть знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено.