На пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня обмежили рух

На пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня частково обмежено рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

"На пішохідному мосту через просп. Броварський розпочався середній ремонт. В рамках робіт ми оновимо конструкції споруди", - йдеться у повідомленні.

Під час ремонту прохід пішоходів частково обмежено. Під час монтажних робіт можливе повне перекриття руху мостом.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.