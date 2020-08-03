На пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня обмежили рух
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Укрінформ
На пішохідному мосту через Броварський проспект до 1 жовтня частково обмежено рух.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Фейсбуці.
"На пішохідному мосту через просп. Броварський розпочався середній ремонт. В рамках робіт ми оновимо конструкції споруди", - йдеться у повідомленні.
Під час ремонту прохід пішоходів частково обмежено. Під час монтажних робіт можливе повне перекриття руху мостом.
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.