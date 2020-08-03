Столичний фунікулер - на ремонті до 21 серпня

На столичному фунікулері тривають щорічні ремонтні роботи. Оновлений фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Так, протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання", - йдеться у повідомленні.

На столичному фунікулері тривають ремонті роботи//Фото: КМДА

Як зазначають фахівці – ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

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Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.