Ковід у гуртожитку КПІ: захворіли майже всі, але переважно безсимптомно

Можливо, слід уважніше придивитися до інших гуртожитків? Адже там можуть просто не здогадуватися про інфекцію, а поводяться – так само

За добу 29 липня у столиці зафіксували антирекорд – 199 нових випадків коронавірусної інфекції. Як пізніше з’ясувалося, такий сплеск, передусім, пов’язаний зі спалахом в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації. Як повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, у гуртожитку за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання. Він прогнозує, що в столиці і далі спостерігатиметься подібна тенденція через порушення карантинного режиму молоддю. «Надалі приріст захворюваності очікується серед населення віком до 35 років. Це гуртожитки, офіси, організації, які не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому там ризик передачі збудника – вищий», – наголосив голова Держпродспоживслужби. Але поки що Укрінформ дізнався, яка ситуація в гуртожитку КПІ.

Зі 152 курсантів захворіли 134

Перші випадки інфікування у столичному виші зафіксували ще 22 липня. Станом на 29 липня, із 152 курсантів, які мешкають у гуртожитку, інфекцію підхопили 134. А іще 5 випадків захворювання на COVID-19 було підтверджено в офіцерів. Як повідомляється на фейсбук-сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського, десятеро осіб госпіталізовані до 4-ї та 9-ї міських клінічних лікарень Києва. Причому один зі шпиталізованих має симптоми хвороби, але ПЛР-тест показав негативний результат. Наразі стан здоров’я всіх – задовільний, а повторне ПЛР-тестування заплановане на 3 та 4 серпня.

Судячи з оприлюдненої інформації, все робиться, як кажуть, по протоколу. Гуртожиток щодня дезінфікують, а курсантів, які мають негативні результати тестування, ізолювали, відселивши на інший поверх. Усіх, хто перебуває тепер на карантині, повністю забезпечують харчуванням, питною водою та засобами індивідуального захисту. Поруч із гуртожитком постійно чергують медики, які розгорнули там тимчасовий намет. Оскільки у Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Київської політехніки навчаються курсанти з 22 областей України, які 27 липня мали їхати у відпустку, то можна сказати, що запровадивши карантин вчасно, вдалося запобігти масовому поширенню COVID-19.

Щоправда днями в сюжеті одного з телеканалів йшлося про те, що деякі курсанти нібито тікали з гуртожитку через вікно – спускаючись з третього поверху по простирадлу, про що їм нібито розповіла якась неназвана «комунальниця». Курсанти такі чутки відкидають. І аби їх спростувати, зняли іронічне відео, де показали, як насправді проходить ізоляція. Молоді люди проходять огляд у медиків, займаються спортом, грають у відеоігри, не виходячи з гуртожитку.

Курсанти навіть не відчувають, що чимось захворіли

Примітно, що у більшості курсантів перебіг коронавірусної інфекції проходить безсимптомно. Про це вони самі розповіли 29 липня, записавши відео. Кажуть, що почуваються добре і чекають, аби життя швидше повернулося у звичне русло.

Курсант третього курсу Адам Єрмаков каже, що ніяких нарікань на стан здоров’я у нього немає: «В мене хвороба проходить безсимптомно. Ми знаходимося під постійним наглядом лікарів та офіцерів. Тричі на день нас дуже смачно годують. Якщо треба забрати якусь передачу – з цим теж проблем немає, спускається курсовий офіцер, забирає і приносить її».

Олександрі Гуж, яка на 5 курсі, 25 липня зробили тест, який також виявився позитивним. Відтоді вона перебуває на ізоляції в гуртожитку. «Кожного дня мене оглядає лікар та назначає подальше лікування. Тричі на добу годують, я неголодна тут. Якщо комусь із курсантів стає гірше, викликається швидка допомога, і людина відправляється на лікування в лікарню. Хочу подякувати тим людям, які роблять все можливе, щоб полегшити наше перебування», – говорить дівчина.

Данило Нагорний теж каже, що за станом здоров’я почуває себе добре: «У мене немає ніяких симптомів, для мене ця недуга проходить майже непомітно. Мене добре годують три рази на день і не можу сказати, що жаліюсь на щось. Часом мої друзі приносять передачі зі смаколиками, іноді замовляю доставку. У мене все добре, і просто я сиджу і чекаю, поки ця недуга пройде».

Схоже, що адміністрація гуртожитку та власне НУ «КПІ ім. Сікорського» зреагували гідно на цю ситуацію. Уся актуальна інформація регулярно публікується на фейсбук-сторінці вишу, що дає підстави вважати, що спалах контролюється. Але цей випадок ще раз підтверджує, як швидко вірус може поширитися серед групи людей, які тісно спілкуються, ігноруючи елементарні правила поведінки під час епідемії. На щастя, здорові молоді люди переносять коронавірусну інфекцію легко, але не варто забувати, що поруч з ними можуть опинитися ті, кому не варто перевіряти дію вірусу на собі.

У столиці налічується близько 500 гуртожитків...

Юлія Горбань, Київ