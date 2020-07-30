Київрада зменшила ставки податку для промислових підприємств

Депутати Київської міської ради послабили податкове навантаження для промислових підприємство, зменшивши ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 1,5% до 1%.

Відповідне вішення підтримали 83 депутати Київради, повідомляє пресслужба міської ради.

«Цим рішенням міська влада намагається допомогти столичним товаровиробникам. Мова йде про часткове зменшення податкового тягаря, який несуть столичні виробники у зв’язку з платою на нерухомість, віддільно від земельного податку. Ми зменшили максимальну ставку, визначену раніше, для промислових підприємств з 1,5 відсотка до 1 відсотка. Ця норма суттєво допоможе промисловості в теперішній скрутний час», - наголошує співавтор рішення, депутат Київради Віталій Павлик.

За інформацією Державної служби статистики та профільних асоціацій промисловців та підприємців, у зв’язку з карантинними обмеженнями та загрозою поширення коронавірусу, значно посилились негативні тенденції в промисловості. Лише у квітні 2020 року падіння промислового виробництва в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року склало 16,2%. За прогнозами міської влади, цьогоріч скорочення виробництва промислової продукції на столичних підприємствах очікується на рівні 11,3%. Аби сповільнити темпи падіння, Київрада зменшила податкове навантаження для промислових підприємств столиці.

Він наголосив, що зменшення ставки податку дасть можливість столичним підприємствам суттєво зекономити кошти. Їх можна буде спрямувати на покращення матеріально-технічної бази підприємств чи виплату заборгованості по заробітній платі.