Київрада фінансово “розвантажила” власників МАФів

Київрада фінансово “розвантажила” власників МАФів

Укрінформ
На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.

Таким чином місто зменшує фінансове навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення COVID-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена.

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Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

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