Київрада фінансово “розвантажила” власників МАФів

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.

Таким чином місто зменшує фінансове навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення COVID-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена.

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Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.