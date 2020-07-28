Київрада фінансово “розвантажила” власників МАФів
Про це повідомляє пресслужба Київради.
«Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.
Таким чином місто зменшує фінансове навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення COVID-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена.
Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.