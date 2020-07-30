Реконструкція Пейзажної алеї: розширять вхід і підсвітять артоб'єкти

Про це поінформував заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба міської влади.

"Триває I етап реконструкції Пейзажної алеї на ділянці від Десятинного провулка, 7 до вулиці Велика Житомирська, 8-Б. На сьогодні проводяться роботи із заміни комунікацій, оновлення і зміцнення підпірних стінок, на деяких ділянках – мощення гранітного покриття. Всі роботи проводяться практично вручну, оскільки на об’єкт неможливо запустити важку техніку", – зазначив Густєлєв.

У рамках реконструкції буде розширено вхід на Пейзажну алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви, уздовж Пейзажної алеї будуть вимощені пішохідні доріжки, розбиті газони, висаджені нові дерева, облаштована система поливу і повністю замінено освітлення. На Пейзажній алеї з’явиться зливова каналізація, і вода не буде накопичуватися на самій алеї.

Що стосується улюблених киянами артоб’єктів, то вони не зазнають жодних змін.

«Пошкоджені скульптури будуть обов’язково відремонтовані. Для цього співпрацюватимемо з авторами скульптур – це важливо, щоб зберегти їхню автентичність. Жодних інших змін самі артоб’єкти не зазнають. Ми лише художньо підсвітимо ці унікальні об’єкти», – підкреслив Густєлєв.

I етап реконструкції планується завершити до кінця серпня. А повністю в оновленому вигляді кияни та гості столиці побачать Пейзажну алею у наступному, 2021 році.

Фото: пресслужба КМДА