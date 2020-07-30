У столиці спостерігається скорочення поширеності всіх вірусних та хронічних гепатитів

У першому півріччі 2020 року в столиці зареєстровано 327 випадків вірусних гепатитів. Однак порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається скорочення поширеності всіх вірусних та хронічних гепатитів.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає пресслужба КМДА.

"Порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігається скорочення поширеності всіх вірусних гепатитів на 10%, а хронічних гепатитів - на 30%", - зазначила вона.

Гінзбург висловила впевненість, що позитивна тенденція є результатом профілактичної роботи медиків, більш свідомого ставлення до свого здоров’я з боку киян, імунопрофілактикою (охоплення щепленнями новонароджених у 2019 році у місті Києві на рівні 90% від запланованих, та 85% повністю вакцинованих дітей до 1 року), а також збільшення доступності для мешканців столиці до діагностики та лікування.

Очільниця Департаменту охорони здоров’я зазначила, що вірусний гепатит – дуже серйозне захворювання. Особливо розповсюдженими серед небезпечних форм є гепатит В та С.

«Гепатити B і C передаються при порушенні цілісності шкірних покривів, під час пологів, статевим шляхом, при переливанні крові, хірургічних втручаннях, при використанні нестерильних інструментів під час пірсингу, татуювання, процедури манікюру-педикюру. Можна заразитися навіть порушуючи правила особистої гігієни, користуючись чужою зубною щіткою, бритвою або ножицями", - розповіла вона.

«Щодо симптомів захворювання, то зазвичай вони проявляються болем у правому підребер’ї, відчуттям важкості у цій ділянці, диспепсичними явищами, жовтяницею та свербінням шкіри, підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою, потемнінням сечі та знебарвленням випорожнень, загальною слабкістю та зниженням працездатності», – розповіла очільниця Департаменту охорони здоров’я, зазначивши, що гепатит може перебігати безсимптомно або із слабко вираженою симптоматикою, тоді людина не підозрює про наявність у неї захворювання.

Статистика свідчить, що в середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C, проте рівень обізнаності людей про ці захворювання є вкрай низьким. Захворювання починається поступово, перебігає без симптомів і не проявляється тривалий час, тому гепатит (особливо С) часто називають «лагідним убивцею».

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Гінзбург повідомила, що, окрім лікарських засобів для лікування хворих на вірусні гепатити, що розподіляє Міністерство охорони здоров’я України, ліки закуповуються також за рахунок місцевого бюджету на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян». Висококваліфіковану медичну допомогу хворим на хронічні вірусні гепатити в Києві надає гепатологічний центр на базі Київської міської клінічної лікарні № 15 та інфекційне відділення для хворих на вірусний гепатит Київської міської клінічної лікарні № 5.