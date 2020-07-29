Прорвана труба утворила провал на Грушевського

Прорвана труба утворила провал на Грушевського

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Укрінформ
Чергова аварія на інженерних мережах ПрАТ "АК"Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на вул. Михайла Грушевського (ріг вул. Шовковична).

Про це повідомили у пресслужбі Київавтодору.

"У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району працівниками КП «ШЕУ Печерського району» комунальної корпорації «Київавтодор» було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - йдеться у повідомленні.

Наразі балансоутримувач інженерних мереж поінформований, та плануються ремонтні роботи з ліквідації такої ситуації.

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"На жаль, цей випадок є не винятком, а прикрою практикою, адже не минає і дня, щоб у тому чи іншому районі міста через зношеність інженерних мереж не відбулася аварія і, як наслідок, чергова руйнація покриття проїжджої частини або тротуару", - зазначили у Київавтодорі.

Як повідомлялося, 1 квітня 2019 року в Києві на проїжджій частині стався обвал дороги завглибшки близько 3 метрів на Деміївській площі, внаслідок чого мікроавтобус Volkswagen провалився під землю під час руху.

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