Для поновлення навчального процесу в Києві є кілька сценаріїв – Кличко

Столична влада напрацювала кілька сценаріїв поновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня представить план дій щодо початку навчального року в школах. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію. Головне наше завдання - мінімізувати можливе розповсюдження хвороби", - сказав Кличко.

За його словами, педагогічні колективи активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу.

"Ми будемо готові до різних форматів навчання, виходячи виключно з епідеміологічної ситуації", - додав столичний мер.

Він повідомив, що більшість закладів освіти за кошти міста вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

"Ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", - наголосив Кличко.