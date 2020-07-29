У Києві хочуть заборонити фотографуватися з тваринами за гроші

Депутати Київської міської ради планують обмежити надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у м. Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Рішення пропонує обмежити надання відео- та фотопослуг, де використовують тварин з комерційною метою. Також рекомендується вжити заходи щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами", - йдеться у повідомленні.

Місто закликає Національну поліцію в місті Києві посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, аби недопускати жорстокого поводження з тваринами у столиці.

Як зазначають депутати Київради, до міської влади звертаються чимало зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для «вуличних» фотосесій. Тому місто має упередити жорстоке поводження з тваринами. «Бізнес» на тваринах можна побачити у багатьох туристичних місцях і навіть на Хрещатику. Його варто класифікувати саме як жорстоке поводження з тваринами. Адже вони не є домашніми улюбленцями, а лише способом заробітку.