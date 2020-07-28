У Києві п’яний водій автобуса перевозив пасажирів

Столичні патрульні склали адміністративні матеріали на водія автобуса, який у стані сп'яніння перевозив пасажирів.

Про це у Facebook повідомила Патрульна поліція Києва.

«Учора, під час проведення комплексу профілактичних заходів "Перевізник", інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили автобус Renault на провулку Ринковому. Під час спілкування з водієм, який надавав послуги з перевезення пасажирів, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння», - йдеться у повідомленні.

Від проходження огляду у встановленому законом порядку 43-річний чоловік відмовився.

Тож інспектори відсторонили водія від керування, склали на нього протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч.9 ст.133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КУпАП.

Фото: Нацполіція