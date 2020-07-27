Частині Києва вже повернули світло, пошкодження на ТЕЦ усунули

У Києві усунуто пошкодження обладнання на ТЕЦ-5, споживачі підключені до електропостачання

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій, усунуто. Споживачі підключені до електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги.

Також Укрзалізниця у Facebook повідомила, що електропостачання будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський, що було тимчасово відсутнім через перебої в системі електропостачання, повністю відновлено.

Як повідомлялося, через пошкодження частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишилася без електропостачання.