На столичній ТЕЦ-5 сталася аварія, у кількох районах частковий "блекаут"

Міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5: у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах чаасткові перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє КМДА.

"Сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій. Наразі відповідні підрозділи комунального підприємства "Київтеплоенерго" працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 години", - йдеться у повідомленні.

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Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишаються без електропостачання, деякі споживачі – без водопостачання.

Як зазначають у КМДА з посиланням на КП "Київпастранс", рух тролейбусних маршрутів після затримки у зв’язку із відсутністю напруги в електромережі відновили.

Зокрема, відновлено рух тролейбусних маршрутів №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.