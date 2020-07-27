Аварія на ТЕЦ: енергетики перевели два райони Києва на резервну лінію

Енергетики заживили клієнтів Солом’янського та Печерського районів резервною лінією на час ліквідації аварії на ТЕЦ-5 КП «Київтеплоенерго».

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

"Через аварійне відключення на ТЕЦ-5 КП "Київтеплоенерго" з подальшим відключенням першого блоку та загорянням на мережі 110 кВ теплової станції аварійно знеструмлені високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі: 5 підстанцій 110 кВ та 5 підстанцій 35 кВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші відключення обладнання енергокомпанії почалися орієнтовно о 18:50. Без електропостачання були Солом’янський та Печерський райони Києва.

Енергетики ДТЕК Київські електромережі відразу відреагували та о 19:50 заживили усіх знеструмлених споживачів резервно. Наразі спеціалісти працюють над тим, щоб заживити споживачів за постійною схемою живлення.

Як повідомлялося, міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5, тому у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах можуть бути перебої з електропостачанням.

Сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій.

Наразі відповідні підрозділи комунального підприємства «Київтеплоенерго» працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів.