У Печерському суді Києва - спалах коронавірусу

У співробітників Печерського районного суду міста Києва було виявлено COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Печерський райсуд Києва продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.

«З метою убезпечення відвідувачів та працівників Печерського районного суду м. Києва від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень», - закликають у суді.

В установі також просять громадян з розумінням поставитися до тимчасових профілактичних заходів та пропонують скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку суду, сервіси «Електронного суду», за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти inbox@pc.ki.court.gov.ua, факсу тощо.

Отримати інформацію про рух справи можна за телефонами, що розміщенні на офіційному веб-сайті суду.