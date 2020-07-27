Смертельна аварія під Києвом: зіткнулися бус і легковик

На трасі неподалік Борисполя зіткнулися два автомобілі, водій одного загинув.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Смертельна # ДТП під Києвом, біля Борисполя: два автомобілі, є загиблий", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, зіткнулися бус і легковик. Від удару мікроавтобус влетів у відбійник. Загинув водій.

"Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство. На місці швидка і поліція", - пише ЗМІ.