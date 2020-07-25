Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, винуватець загинув

Біля села Семиполки під Києвом зіткнулися фура, легковик і маршрутка, є загиблі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики. "Зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка. Від удару легковик перетворився на купу металу. Маршрутка на боці в кюветі. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.

Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з'ясовуються.

Загинув винуватець аварії Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобусу повного людьми! Завдяки майстерності водія автобуса, який уник лобового удару, отримав удар по дотичній після чого перекинувся і злетів у кювет!

"Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям. Госпіталізовано 9 осіб в середньої тяжкості. Іншим надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - ідеться у повідомленні.

Фото: dtp.kiev.ua.