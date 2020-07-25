Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, винуватець загинув
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики. "Зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка. Від удару легковик перетворився на купу металу. Маршрутка на боці в кюветі. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.
Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з'ясовуються.
Загинув винуватець аварії Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобусу повного людьми! Завдяки майстерності водія автобуса, який уник лобового удару, отримав удар по дотичній після чого перекинувся і злетів у кювет!
"Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям. Госпіталізовано 9 осіб в середньої тяжкості. Іншим надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - ідеться у повідомленні.
Фото: dtp.kiev.ua.