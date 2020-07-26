Кличко завадив двом хлопцям розмальовувати будинок у центрі Києва

Про це Кличко повідомив у Facebook.

«Пізно ввечері вчора прогулювався центром Києва. Подивився, як гарно оновили вулицю Івана Франка, вийшов на Ярославів вал, Золотоворітську, що теж нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці, де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, в одного з "художників" здали нерви і він втік», - зазначив мер Києва.

Другого хлопця Кличко передав поліції.

Мер також оприлюднив відео із обома «художниками». «На відео - обидва молодики, так що знайдемо і втікача. Давайте любити і берегти своє місто. І примножувати його красу, а не паплюжити», - закликав мер Києва.