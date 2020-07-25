У Києві прощаються з волонтером Кучапіним, який допомагав безхатькам

У Києві прощаються з волонтером та керівником ГО «Будинок милосердя» Олексієм Кучапіним, жалобна церемонія триває у церкві Святої Катерини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Провести волонтера Олексія Кучапіна в останню путь прийшли близькі, друзі та ті, кого він підтримував.

Як повідомлялося, відомий волонтер та керівник “Дому милосердя” Олексій Кучапін 16 липня пішов із дому, сказавши рідним, що їде в місто Дніпро, після чого зв’язок із ним зник. 21 липня поліція повідомила, що дружина Кучапіна подала заяву про зникнення чоловіка.

За даними поліції, Кучапін за день до свого зникнення орендував квартиру у Дніпровському районі Києва, де 21 липня і було знайдено його тіло.

Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. Власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

Поліція продовжує розслідування.