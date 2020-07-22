У Києві знайшли мертвим активіста, який допомагав безхатькам

Причину смерті волонтера та керівника ГО «Будинок милосердя» Олексія Кучапіна, тіло якого знайшли у Дніпровському районі Києва, встановить судово-медична експертиза. Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

«Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи», - уточнили у поліції.

У Деснянському райуправлінні поліції Києва Укрінформу підтвердили, що чоловік, тіло якого знайшли, це керівник ГО «Будинок милосердя» Олексій Кучапін.

Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – природна смерть. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, відомий волонтер та керівник “Дому милосердя” Кучапін Олексій Юрійович 16 липня пішов із дому, сказавши рідним, що їде в місто Дніпро, після чого зв’язок із ним зник. 21 липня поліція повідомила, що дружина Кучапіна подала заяву про зникнення чоловіка.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка у квартирі в Дніпровському районі столиці.

За даними ЗМІ, Кучапін знайшов автомобіль, яким збирався їхати зі столиці до Дніпра, через сервіс BlaBlaCar.