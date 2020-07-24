Смерть волонтера Кучапіна: поліція знайшла важливого свідка

У справі щодо загибелі волонтера Олексія Кучапіна правоохоронці перевірять усі версії цієї події.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС у Telegram.

«Провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Провадження саме за цієї статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин. Проте під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було. Але правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі», - зазначив Геращенко.

Так, поліція перевірить усю наявну інформацію, а також чекає на висновки низки судово-медичних експертиз.

Як повідомляв Укрінформ, за даними поліції, померлий волонтер та керівник ГО «Будинок милосердя» Олексій Кучапін за день до свого зникнення орендував квартиру у Дніпровському районі Києва, де 21 липня і було знайдено його тіло.

Читайте також: Під МВС вимагали розслідувати справу загиблого волонтера Кучапіна

Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких - почеркознавча та психологічна.

Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло наголосили в поліції.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено ряд необхідних експертиз.

Про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав автівкою до Дніпра і з того часу на зв'язок не виходив.