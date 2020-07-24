Під МВС вимагали розслідувати справу загиблого волонтера Кучапіна

Кілька десятків людей провели під будівлею Міністерства внутрішніх справ акцію "Що насправді сталося з Олексієм Кучапіним?".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції, які назвалися друзями і прихильниками загиблого волонтера Кучапіна, прийшли під МВС, попри заяву поліції про хід розслідування та подробиці огляду місця, де було знайдено тіло.

Активісти вважають, що смерть Кучапіна була насильницькою.

До учасників акції вийшли заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та речник МВС Артем Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними поліції померлий волонтер та керівник ГО "Будинок милосердя" Олексій Кучапін за день до свого зникнення орендував квартиру у Дніпровському районі Києва, де 21 липня і було знайдено його тіло.

Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких - почеркознавча та психологічна.

Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло, наголосили у поліції.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю.

Щодо повідомлень у ЗМІ про заплямований диван, який винесли з місця події, то в поліції зазначили, що за попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природного процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм.

Перш ніж дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено експертизи.

Про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав автівкою до Дніпра і з того часу на зв'язок не виходив.