Смерть волонтера у Києві: у поліції повідомили деталі

Померлий волонтер та керівник ГО «Будинок милосердя» Олексій Кучапін за день до свого зникнення орендував квартиру у Дніпровському районі Києва, де 21 липня і було знайдено його тіло.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

“21 липня його тіло в орендованій квартирі в Дніпровському районі столиці виявили поліцейські, які прибули на виклик. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі: оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками. Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв'язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі”, - розповіли у відомстві.

За інформацією пресслужби, судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку.

Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких - почеркознавча та психологічна.

Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло наголосили в поліції.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. “Свідок надав важливі покази для слідства”, - йдеться у повідомленні.

Щодо повідомлень у ЗМІ про заплямований диван, який винесли з місця події, то в поліції зазначили, що за попередніми висновками експертів плями на меблях з’явились внаслідок природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм.

Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено ряд необхідних експертиз.

Як повідомлялося, про зникнення 39-річного чоловіка 19 липня повідомила його дружина. Жінка розповіла, що її чоловік 16 липня поїхав автівкою до Дніпра і з того часу на зв'язок не виходив.